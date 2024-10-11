Представлена новая Tesla. Она будет стоить меньше 30 тысяч долларов

Производство обещают запустить до 2027 года

Tesla показала роботакси Cybercab. Его можно будет купить. Компания Tesla на мероприятии в США представила новинку — полностью автономный электрокар Cybercab с дизайном, вдохновленный Cybertruck, и двухместным салоном без руля и педалей. Производство должно стартовать до 2027 года, хотя глава Tesla Илон Маск на всякий случай сразу отметил, что это оптимистичный прогноз. Он также пообещал Cybercab гуманную цену — до 30 тысяч долларов (менее трех миллионов рублей).