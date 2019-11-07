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11:00

Илон Маск назвал дату премьеры пикапа Tesla

До дебюта модели под неофициальным названием Cybertruck осталось две недели

Глава Tesla Илон Маск заявил, что «лучшая разработка компании», полностью электрический пикап, будет представлена 21 ноября в Лос-Анджелесе, неподалеку от ракетного завода SpaceX.

В своем Twitter Маск намекнул, что эта дата выбрана неспроста: известно, что при создании модели инженеры и дизайнеры Tesla вдохновлялись фильмом «Бегущий по лезвию» 1982 года, события которого разворачиваются в ноябре 2019 года.

О пикапе, который неофициально окрестили Cybertruck, известно немного. По словам Маска, на одном заряде батарей автомобиль будет проезжать от 640 до 800 километров, а стартовая цена составит «около 50 тысяч долларов» (чуть более трех миллионов рублей). В движение пикап будет приводить силовая установка, в состав которой войдут два электродвигателя.

Основным конкурентом электрического пикапа на североамериканском рынке станет Ford F-150, при этом характеристики будущей модели глава Tesla называет «лучшими в классе». В октябре Маск также высказался относительно дизайна своей новинки – он сравнил ее с «броневиком из фантастического фильма».

Источник: Twitter.com/elonmusk