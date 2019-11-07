Илон Маск назвал дату премьеры пикапа Tesla

О пикапе, который неофициально окрестили Cybertruck, известно немного. По словам Маска, на одном заряде батарей автомобиль будет проезжать от 640 до 800 километров, а стартовая цена составит «около 50 тысяч долларов» (чуть более трех миллионов рублей). В движение пикап будет приводить силовая установка, в состав которой войдут два электродвигателя.