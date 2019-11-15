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12:10

Tesla зарегистрировала сразу два названия для нового пикапа

Теперь компания владеет товарными знаками Cybertruck и CYBRTRK

Незадолго до премьеры электрического пикапа Tesla зарегистрировала товарные знаки Cybertruck и CYBRTRK. Это подтверждает теорию о том, что новинка появится на рынде под названием «Кибертрак».

Вероятнее всего, на кузове автомобиля появится логотип с сокращением CYBRTRK в фирменном стиле бренда. Соответственно, полное название Cybertruck будет фигурировать в документах. Подробности о модели станут известны в день премьеры, которая состоится 21 ноября в Лос-Анджелесе, неподалеку от ракетного завода SpaceX.

Пока же информации не так много. Пикап получил силовую установку, в состав которой войдут два электромотора, а запас хода будет варьироваться от 640 до 800 километров в зависимости от емкости батареи.

Стартовая цена составит «примерно 50 тысяч долларов» (около трех миллионов рублей), а основным конкурентом на североамериканском рынке станет Ford F-150. При этом, по словам Маска, характеристики будущего Cynertruck будут «лучшими в классе».