Tesla зарегистрировала сразу два названия для нового пикапа

Пока же информации не так много. Пикап получил силовую установку, в состав которой войдут два электромотора, а запас хода будет варьироваться от 640 до 800 километров в зависимости от емкости батареи.

Стартовая цена составит «примерно 50 тысяч долларов» (около трех миллионов рублей), а основным конкурентом на североамериканском рынке станет Ford F-150. При этом, по словам Маска, характеристики будущего Cynertruck будут «лучшими в классе».