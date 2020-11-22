Посмотрите на Tesla, у которой в аварии рассыпалась батарея

Житель города Корваллис Дилан Милота успел разогнаться на своей Tesla Model 3 до скорости более 160 километров в час, прежде чем потерял контроль над электрокаром, вылетел с дороги и врезался в дерево. Из-за огромной скорости дерево не смогло остановить седан — после этого он буквально срубил ещё одно дерево, затем опрокинул бетонный столб, снёс трансформаторную будку и, несколько раз перевернувшись, наконец остановился. По данным Департамента полиции Корваллиса, от первого столкновения с препятствием до полной остановки Tesla преодолела около 100 метров.
Глядя на груду обломков, в которые превратилась белая Model 3, сложно поверить, что водитель не только остался жив, но и сбежал с места происшествия быстрее, чем успела приехать полиция. Офицеры задержали Милоту в трёх кварталах от места аварии — удивительно, но ему каким-то чудом удалось отделаться лишь синяками. Дилана доставили в участок, где после медицинского освидетельствования выяснилось, что он находится в состоянии сильного наркотического опьянения.
Милоте предъявлены обвинения в совершении ряда серьёзных правонарушений и, скорее всего, суд приговорит его к тюремному заключению. Больше всего проблем доставила аккумуляторная батарея Tesla, которая от удара рассыпалась на несколько сотен отдельных элементов — они разбили окна в нескольких близлежащих домах. Раскалённые батарейки чуть не устроили в них пожар, но главное, что далеко не все из них удалось найти. Власти призывают местных жителей проявить бдительность и в случае обнаружения батареек вызывать пожарную охрану для их утилизации.