Посмотрите на Tesla, у которой в аварии рассыпалась батарея

Милоте предъявлены обвинения в совершении ряда серьёзных правонарушений и, скорее всего, суд приговорит его к тюремному заключению. Больше всего проблем доставила аккумуляторная батарея Tesla, которая от удара рассыпалась на несколько сотен отдельных элементов — они разбили окна в нескольких близлежащих домах. Раскалённые батарейки чуть не устроили в них пожар, но главное, что далеко не все из них удалось найти. Власти призывают местных жителей проявить бдительность и в случае обнаружения батареек вызывать пожарную охрану для их утилизации.