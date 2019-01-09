Видео: все модели Tesla сравнили в гонке по прямой

В активе полноприводного лифтбека Model S P100D силовая установка мощностью 773 лошадиные силы (967 Нм). С нуля до ста километров в час электрокар разгоняется за 2,6 секунды. Кроссовер Model X P100D при таких же показателях чуть медленнее — ему нужно на это же упражнение 3,1 секунды.