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14:20

Видео: все модели Tesla сравнили в гонке по прямой

В дрэге приняли участие Roadster, Model S P100D, Model 3 Performance и Model X P100D

Авторы YouTube-канала What's Inside? Family решили выяснить, какая «Тесла» быстрее, устроив дрэг-гонку между четырьмя электрокарами. На стартовую линию вышли оригинальный Roadster, лифтбек Model S P100D, седан Model 3 Performance и кроссовер Model X P100D.

Tesla Roadster оснащался электромотором, выдающим 294 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента. До первой «сотни» он способен разгоняться за 3,7 секунды. Модель Model 3 Performance — это два мотора суммарной мощностью 456 сил (639 Нм). Время разгона до 96 километров в час (60 миль в час) — 3,5 секунды.

Видео: WHAT'S INSIDE? FAMILY

В активе полноприводного лифтбека Model S P100D силовая установка мощностью 773 лошадиные силы (967 Нм). С нуля до ста километров в час электрокар разгоняется за 2,6 секунды. Кроссовер Model X P100D при таких же показателях чуть медленнее — ему нужно на это же упражнение 3,1 секунды.

Ранее на дистанции в четверть мили сравнили в скорости Tesla Model X P100D и Lamborghini Urus, который разгоняется до «сотни» за 3,6 секунды (независимые замеры показали, что Urus может достигнуть 100 километров в час уже через 3,2 секунды).

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