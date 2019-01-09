Видео: все модели Tesla сравнили в гонке по прямой

Tesla Roadster оснащался электромотором, выдающим 294 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента. До первой «сотни» он способен разгоняться за 3,7 секунды. Модель Model 3 Performance — это два мотора суммарной мощностью 456 сил (639 Нм). Время разгона до 96 километров в час (60 миль в час) — 3,5 секунды.
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В активе полноприводного лифтбека Model S P100D силовая установка мощностью 773 лошадиные силы (967 Нм). С нуля до ста километров в час электрокар разгоняется за 2,6 секунды. Кроссовер Model X P100D при таких же показателях чуть медленнее — ему нужно на это же упражнение 3,1 секунды.
Ранее на дистанции в четверть мили сравнили в скорости Tesla Model X P100D и Lamborghini Urus, который разгоняется до «сотни» за 3,6 секунды (независимые замеры показали, что Urus может достигнуть 100 километров в час уже через 3,2 секунды).