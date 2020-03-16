Глава Tesla потерял 5,5 миллиарда долларов за неделю

Обвал мировых рынков, падение цен на нефть и пандемия коронавируса сказались на состоянии богатейших людей мира, в числе которых оказался и Илон Маск. Ранее глава Tesla заявил, что новый вирус не входит в 100 самых главных угроз для здоровья граждан США, а также называл панику из-за пандемии «глупой».

За последние семь дней акции Tesla упали на 22 процента, до 546 долларов за единицу, и, по словам аналитиков, в ближайшие дни падение продолжится – цена за акцию может составить 480 долларов.