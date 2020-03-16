Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:14

Глава Tesla потерял 5,5 миллиарда долларов за неделю

Личное состояние Илона Маска сократилось на 18 процентов

Илон Маск на презентации Tesla Cybertruck
Лиза Будрина
Состояние исполнительного директора Tesla Илона Маска за неделю сократилось с 36,6 миллиарда до 31,1 миллиарда долларов на фоне нестабильной ситуации на рынке, сообщает Forbes. Акции Tesla рухнули на 22 процента и, как прогнозируют аналитики, в ближайшие дни упадут еще сильнее.

Обвал мировых рынков, падение цен на нефть и пандемия коронавируса сказались на состоянии богатейших людей мира, в числе которых оказался и Илон Маск. Ранее глава Tesla заявил, что новый вирус не входит в 100 самых главных угроз для здоровья граждан США, а также называл панику из-за пандемии «глупой».

За последние семь дней акции Tesla упали на 22 процента, до 546 долларов за единицу, и, по словам аналитиков, в ближайшие дни падение продолжится – цена за акцию может составить 480 долларов.

Куда больше Маска потерял директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, убытки которого оцениваются в 14 миллиардов долларов. Состояние владельца сети Zara Амансио Ортеги сократилось на 12,8 миллиарда, а богатейший человек в мире, глава корпорации Amazon Джефф Безос, не досчитался 6,4 миллиарда долларов.

Источник: Forbes