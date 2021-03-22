Илон Маск: Tesla закроют, если автомобили заметят в шпионаже

Ранее Wall Street Journal сообщил, что власти Китайской народной республики усмотрели в машинах Tesla угрозу национальной безопасности. По их мнению, штатные камеры электрокаров могут использоваться для сбора видео- и фотоматериалов, а также информации о маршрутах, с целью их передачи правительству США. Кроме этого, синхронизация со смартфонами якобы позволяет следить за владельцами автомобилей.

Из-за этого власти Китая непублично попросили сотрудников ключевых государственных компаний не ездить на Tesla на работу, а также не заезжать на электрокарах в районы проживания чиновников, связанных с национальной безопасностью. Также правительство ограничило использование Tesla на территории военных комплексов и аэрокосмических компаний.