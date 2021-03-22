Илон Маск: Tesla закроют, если автомобили заметят в шпионаже

Глава Tesla Илон Маск заверил, что компания соблюдает все требования Китая по части безопасности. По его словам, если обвинения чиновников в шпионаже окажутся достоверными, Tesla попросту закроют.
«У нас есть огромный стимул сохранять конфиденциальность любой информации. Если Tesla будет использовать автомобили для шпионажа в Китае или где-либо еще, нас закроют», – сказал Маск по видеосвязи в ходе заседания Форума развития Китая.
Ранее Wall Street Journal сообщил, что власти Китайской народной республики усмотрели в машинах Tesla угрозу национальной безопасности. По их мнению, штатные камеры электрокаров могут использоваться для сбора видео- и фотоматериалов, а также информации о маршрутах, с целью их передачи правительству США. Кроме этого, синхронизация со смартфонами якобы позволяет следить за владельцами автомобилей.
Из-за этого власти Китая непублично попросили сотрудников ключевых государственных компаний не ездить на Tesla на работу, а также не заезжать на электрокарах в районы проживания чиновников, связанных с национальной безопасностью. Также правительство ограничило использование Tesla на территории военных комплексов и аэрокосмических компаний.
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Согласно отчету Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в прошлом году выручка Tesla в Китае составила 6,66 миллиарда долларов. Компания, открывшая собственный завод в КНР в начале 2020 года, собирается и дальше наращивать свое присутствие в стране. До конца нынешнего года на дорожные испытания выпустят самый доступный электрокар марки ориентировочная стоимость которого составит 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). «Дешевую» Tesla будут выпускать в Китае, а продавать – по всему миру.