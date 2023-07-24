Tesla опередила Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz на рынке электрокаров

Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz проигрывают Tesla как в мире, так и «дома» — на европейском рынке. К примеру, в феврале Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем в Европе среди всех, включая машины с ДВС. То есть, она обошла не только Volkswagen ID.3 и ID.4, но и популярные Dacia Sandero и Peugeot 208.

Мешают соперникам Tesla как агрессивная политика снижения цен, которую продвигает Илон Маск, отказываясь от части прибыли ради роста. Также среди негативных факторов числятся проблемы с программным обеспечением, влияющие на продажи Volkswagen в Китае — крупнейшем автомобильном рынке мира.