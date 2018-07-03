Топ-менеджер сравнил объемы производства двух компаний

Пульс

Президент европейского Ford потроллил Илона Маска

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3 июля 2018

Президент европейского, ближневосточного и африканского подразделений Ford Стивен Армстронг потроллил главу Tesla Илона Маска, сравнив объемы производства двух компаний. Топ-менеджер в своем твиттере написал, что недельный выпуск «Теслы» сопоставим с несколькими часами работы завода Ford.

После выхода на запланированный объем производства Model 3 в пять тысяч автомобилей в неделю и общий в семь тысяч машин, Маск написал: «7000 машин, 7 дней, команда Tesla». В ответ на это Армстронг прислал следующий твит: «7000 машин, 4 часа, команда Ford».

На объем производства пяти тысяч Model 3 в неделю американский производитель электрокаров смог выйти на полгода позже изначально запланированного срока. Причиной задержки стали трудности с настройкой сборочной линии, а также проблемы с поставкой линии по сборке аккумуляторных батарей.

Электрокрасота

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