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11:01

Tesla построит новый завод в самом сердце Европы

Предприятие Tesla Gigafactory 4 заработает в Берлине

© Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск рассказал о намерении построить фабрику по производству электрокаров и комплектующих к ним в столице Германии. Планируется, что завод Tesla в Берлине будет готов в 2021 году, а первой моделью, сошедшей с немецкого конвейера, станет кроссовер Model Y.

Компания Tesla уже присмотрела место для Gigafactory 4 рядом с новым аэропортом Берлина. Если проект будет реализован, то немецкая фабрика станет второй производственной площадкой американской марки в Европе. Первый сборочный завод работает в Нидерландах более шести лет, однако о локализации и расширении речи не идёт: голландское предприятие выпускает электрокары из американских машинокомплектов.

Илон Маск объявил о планах расширения производства спустя несколько дней после запуска китайской фабрики Tesla в Шанхае, причём сенсационное заявление было сделано в Берлине, где американский предприниматель получал премию «Золотой руль» от издания Autobild. В беседе с журналистами Маск похвалил немецких автопроизводителей, заявив, что «некоторые из лучших автомобилей в мире выпускаются в Германии».

Илон Маск удостоился награды Autobild за победу Tesla Model 3 в категории автомобилей среднего класса. Электрокар опередил в этой номинации Audi A4 и BMW 3-Series, причём в некоторых странах Model 3 — абсолютный бестселлер продаж. Если Tesla построит завод в Берлине, это позволит американскому автопроизводителю снизить издержки и уменьшить базовую цену в Европе на самые популярные модели — Model Y и Model 3.