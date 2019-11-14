Tesla построит новый завод в самом сердце Европы

Компания Tesla уже присмотрела место для Gigafactory 4 рядом с новым аэропортом Берлина. Если проект будет реализован, то немецкая фабрика станет второй производственной площадкой американской марки в Европе. Первый сборочный завод работает в Нидерландах более шести лет, однако о локализации и расширении речи не идёт: голландское предприятие выпускает электрокары из американских машинокомплектов.

Илон Маск объявил о планах расширения производства спустя несколько дней после запуска китайской фабрики Tesla в Шанхае, причём сенсационное заявление было сделано в Берлине, где американский предприниматель получал премию «Золотой руль» от издания Autobild. В беседе с журналистами Маск похвалил немецких автопроизводителей, заявив, что «некоторые из лучших автомобилей в мире выпускаются в Германии».