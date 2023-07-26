В Индии начнут выпускать электрокар Tesla за 2 миллиона рублей

Tesla присматривается к Индии на протяжении нескольких месяцев, а в июне страну посетил глава компании Илон Маск. Тогда он встретился с премьер-министром Нарендрой Моди и заявил, что собирается сделать «значительные инвестиции». Это может быть продиктовано решением индийских властей поддерживать местное производство и налогами, которыми продолжают облагать импорт.

Новый электрокар будет на четверть дешевле, чем Model 3 — самая доступная на сегодняшний день Tesla. Ее цена стартует примерно с 32,2 тысячи долларов (2,9 миллиона рублей).