Опубликовано 25 марта 2026, 16:36
Tesla изменила одну деталь в авто после жестких ДТП

В Tesla показали новые аварийные ручки на Cybercab. После нескольких серьезных аварий, в которых, по сообщениям, дверные ручки Tesla не открывались, и последовавших судебных исков компания представила новые внутренние ручки. Впервые они появились не на серийных моделях, а на беспилотном Cybercab. Об этом сообщает Carscoops.
Tesla
Tesla
© Tesla
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Работа над созданием массового роботакси Tesla идёт полным ходом: инженеры постоянно вносят изменения в конструкцию. На днях видеоблогеры получили возможность детально ознакомиться с новым прототипом Cybercab, продемонстрировав обновлённые дверные ручки и целый ряд других технических решений.

В современных Tesla Model 3, Model Y и Cybertruck двери открываются как кнопками в салоне, так и физическими ручками, встроенными в механизм. Сзади аварийные кнопки обычно спрятаны под пластиковой панелью в дверных карманах — в экстренной ситуации их бывает трудно найти, особенно если пассажир не знаком с устройством автомобиля.

Компания предложила новую конструкцию дверной ручки: небольшая защелка, при лёгком воздействии активирующая электронный механизм открывания, а при более сильном — выполняющая функцию ручного открытия. Такое решение значительно удобнее текущей системы и схоже с подходами Audi и Lexus, где электронный и механический способы открывания объединены в одном элементе.

