Tesla изменила одну деталь в авто после жестких ДТП

Работа над созданием массового роботакси Tesla идёт полным ходом: инженеры постоянно вносят изменения в конструкцию. На днях видеоблогеры получили возможность детально ознакомиться с новым прототипом Cybercab, продемонстрировав обновлённые дверные ручки и целый ряд других технических решений.

В современных Tesla Model 3, Model Y и Cybertruck двери открываются как кнопками в салоне, так и физическими ручками, встроенными в механизм. Сзади аварийные кнопки обычно спрятаны под пластиковой панелью в дверных карманах — в экстренной ситуации их бывает трудно найти, особенно если пассажир не знаком с устройством автомобиля.

Компания предложила новую конструкцию дверной ручки: небольшая защелка, при лёгком воздействии активирующая электронный механизм открывания, а при более сильном — выполняющая функцию ручного открытия. Такое решение значительно удобнее текущей системы и схоже с подходами Audi и Lexus, где электронный и механический способы открывания объединены в одном элементе.

