Tesla стала самым дорогим американским автопроизводителем

В среду, 8 января, цена за акцию Tesla достигла рекордной отметки 492,14 доллара. Только за последние три месяца акции компании выросли более чем вдвое, что объясняется хорошими показателями по поставкам в четвертом квартале 2019 года и запуском производства на новом заводе в Китае.
Как сообщает Reuters со ссылкой на MainStay Capital Management, Tesla еще предстоит решить несколько проблемных вопросов, в том числе с устойчивой прибыльностью и тем, что компанию ценят по большей части как технологическую, а не автомобильную.
Что же касается упомянутых GM и Ford, то они превосходят Tesla по объемам продаж. В то время как эти концерны суммарно продали в США более двух миллионов автомобилей в 2019 году, компания Маска реализовала чуть более 367 тысяч, причем по всему миру, а не только на североамериканском рынке.