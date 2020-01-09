Tesla стала самым дорогим американским автопроизводителем

В среду, 8 января, цена за акцию Tesla достигла рекордной отметки 492,14 доллара. Только за последние три месяца акции компании выросли более чем вдвое, что объясняется хорошими показателями по поставкам в четвертом квартале 2019 года и запуском производства на новом заводе в Китае.

Как сообщает Reuters со ссылкой на MainStay Capital Management, Tesla еще предстоит решить несколько проблемных вопросов, в том числе с устойчивой прибыльностью и тем, что компанию ценят по большей части как технологическую, а не автомобильную.