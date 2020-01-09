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17:43

Tesla стала самым дорогим американским автопроизводителем

Компания Илона Маска стоит больше, чем General Motors и Ford, вместе взятые

Tesla Model S
Лиза Будрина
Акции Tesla резко выросли в начале января, в результате чего рыночная капитализация бренда составила 89 миллиардов долларов. Для сравнения, GM стоит 50 миллиардов, а Ford – 37 миллиардов. Таким образом, компания Илона Маска стала самым дорогим производителем автомобилей в США.

В среду, 8 января, цена за акцию Tesla достигла рекордной отметки 492,14 доллара. Только за последние три месяца акции компании выросли более чем вдвое, что объясняется хорошими показателями по поставкам в четвертом квартале 2019 года и запуском производства на новом заводе в Китае.

Как сообщает Reuters со ссылкой на MainStay Capital Management, Tesla еще предстоит решить несколько проблемных вопросов, в том числе с устойчивой прибыльностью и тем, что компанию ценят по большей части как технологическую, а не автомобильную.

Посмотрите, как Илон Маск танцует на открытие завода Tesla в Шанхае

Что же касается упомянутых GM и Ford, то они превосходят Tesla по объемам продаж. В то время как эти концерны суммарно продали в США более двух миллионов автомобилей в 2019 году, компания Маска реализовала чуть более 367 тысяч, причем по всему миру, а не только на североамериканском рынке.

Источник: Reuters