У Tesla обнаружили серьёзные проблемы с памятью

Выход из строя основного электронного модуля приводит к тому, что электромобиль попросту останавливается. Блок версии MCUv1 ставился в Tesla Model S и Model X до 2018 года, после чего был заменён на блок MCUv2 с более долговечной флэш-памятью. Проблемы с памятью появились с тех пор, как в результате модернизации электронных систем электрокара файл журнала постепенно вырос с 300 мегабайт до одного гигабайта. У Tesla нет другого выхода устранить проблему, кроме как заменить модуль, стоимость которого в США составляет 1800 долларов. Разумеется, в случае окончания гарантийного срока эти расходы ложатся на плечи владельца.