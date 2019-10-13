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16:00

У Tesla обнаружили серьёзные проблемы с памятью

Ремонт неисправного электромобиля обойдётся в пару тысяч долларов

Когда Илон Маск назвал электрокары Tesla компьютерами на колёсах, он был прав — в них действительно много сложных электронных компонентов, которые могут выходить из строя.

Электромобили Tesla популярны у американских айтишников, так что неудивительно, что именно они обратили внимание на проблемы с флэш-памятью eMMC, которая используется в основном электронном модуле электрокара. Твердотельный накопитель нужен для того, чтобы записывать служебную информацию о работе различных бортовых систем в специальный файл журнала событий. Однако постоянная перезапись приводит к износу и выходу из строя eMMC. Флэш-память обычно рассчитана на несколько десятков тысяч циклов записи, после чего накопитель начинает работать со сбоями и в конце концов отказывает.

Выход из строя основного электронного модуля приводит к тому, что электромобиль попросту останавливается. Блок версии MCUv1 ставился в Tesla Model S и Model X до 2018 года, после чего был заменён на блок MCUv2 с более долговечной флэш-памятью. Проблемы с памятью появились с тех пор, как в результате модернизации электронных систем электрокара файл журнала постепенно вырос с 300 мегабайт до одного гигабайта. У Tesla нет другого выхода устранить проблему, кроме как заменить модуль, стоимость которого в США составляет 1800 долларов. Разумеется, в случае окончания гарантийного срока эти расходы ложатся на плечи владельца.