У Tesla обнаружили серьёзные проблемы с памятью

Электромобили Tesla популярны у американских айтишников, так что неудивительно, что именно они обратили внимание на проблемы с флэш-памятью eMMC, которая используется в основном электронном модуле электрокара. Твердотельный накопитель нужен для того, чтобы записывать служебную информацию о работе различных бортовых систем в специальный файл журнала событий. Однако постоянная перезапись приводит к износу и выходу из строя eMMC. Флэш-память обычно рассчитана на несколько десятков тысяч циклов записи, после чего накопитель начинает работать со сбоями и в конце концов отказывает.
Выход из строя основного электронного модуля приводит к тому, что электромобиль попросту останавливается. Блок версии MCUv1 ставился в Tesla Model S и Model X до 2018 года, после чего был заменён на блок MCUv2 с более долговечной флэш-памятью. Проблемы с памятью появились с тех пор, как в результате модернизации электронных систем электрокара файл журнала постепенно вырос с 300 мегабайт до одного гигабайта. У Tesla нет другого выхода устранить проблему, кроме как заменить модуль, стоимость которого в США составляет 1800 долларов. Разумеется, в случае окончания гарантийного срока эти расходы ложатся на плечи владельца.