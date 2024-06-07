Tesla выпустила фирменный мескаль за 40 тысяч рублей

Разливают напиток в стеклянную бутылку ручной выдувки, похожую на молнию. Цена за 750 миллилитров составляет 450 долларов, или более 40 тысяч в пересчете на рубли. Напиток не только дорогой, но и редкий: продавать его будут лишь в некоторых штатах США и по две бутылки в одни руки максимум.