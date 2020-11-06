Tesla выпустила текилу за 20 тысяч рублей

После бурной реакции публики Маск зарегистрировал торговую марку Teslaquila, но в продажу напиток поступил только через два с половиной года и под другим названием – Tesla Tequila.

На сайте Tesla отмечено, что фирменная текила изготовлена из стопроцентной агавы. Перед продажей она в течение 15 месяцев выдерживалась в бочках из французского дуба, после чего была разлита в дизайнерские бутылки, которые выдувались вручную. Однако производство самого напитка автобренд решил всё же доверить профессионалам – выбор пал на калифорнийскую компанию Nosotros Tequila, сообщает Insideevs.

Тираж Tesla Tequila не раскрывается. В описании указано, что выпуск будет «мелкосерийным», причем первая партия на данный момент уже распродана. Не исключено, что из-за высокого спроса компания решится увеличить объем производства.