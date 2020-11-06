Tesla выпустила текилу за 20 тысяч рублей

Впервые текилу от Tesla глава компании Илон Маск упомянул еще в 2018 году, но лишь в контексте первоапрельской шутки: он опубликовал пост, заявив о банкротстве марки. Позже в Twitter появилась фотография Маска «в отключке» на фоне электрокара.
«Илон Маск был найден пьяным возле Tesla Model 3, окруженный бутылками «Теслакилы» и со следами от слез на щеках», – гласило описание снимка.
После бурной реакции публики Маск зарегистрировал торговую марку Teslaquila, но в продажу напиток поступил только через два с половиной года и под другим названием – Tesla Tequila.
На сайте Tesla отмечено, что фирменная текила изготовлена из стопроцентной агавы. Перед продажей она в течение 15 месяцев выдерживалась в бочках из французского дуба, после чего была разлита в дизайнерские бутылки, которые выдувались вручную. Однако производство самого напитка автобренд решил всё же доверить профессионалам – выбор пал на калифорнийскую компанию Nosotros Tequila, сообщает Insideevs.
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Тираж Tesla Tequila не раскрывается. В описании указано, что выпуск будет «мелкосерийным», причем первая партия на данный момент уже распродана. Не исключено, что из-за высокого спроса компания решится увеличить объем производства.
Tesla – не первый автопроизводитель, выпустивший брендовый алкоголь. В августе Aston Martin представил лимитированную серию односолодового виски Black Bowmore DB5 1964. Напиток от британской марки получил куда более внушительный ценник – почти пять миллионов рублей за бутылку.