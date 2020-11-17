13:24

Tesla запретила дилерам продавать Model 3 по самой низкой цене

Купить электрокар за 35 тысяч долларов теперь невозможно

Tesla Model 3 © Tesla
Лиза Будрина
Компания Tesla направила дилерам письма с запретом на продажу электрокаров Model 3 по базовой цене 35 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей по нынешнему курсу), выяснил портал Electrek. Речь идет о версии Model 3 Standart Range Plus 2021 модельного года со скидкой 3 тысячи долларов. До недавнего времени такой электрокар можно было приобрести только оффлайн в автосалоне, однако теперь клиентов Tesla лишили и этой возможности.

Tesla Model 3 пережила плановое обновление в октябре 2020 года. В числе внешних изменений выдвижные дверные ручки черного цвета и чёрная окантовка окон вместо прежней хромированной. Вместе с тем расширился список базового оборудования: теперь он включает электропривод крышки багажника, а USB-разъёмы уступил место USB-C. Базовый заднеприводный седан с запасом хода 418 километров в США стоит 37 990 долларов, однако была предусмотрена возможность отказаться от нескольких опций, и тогда его можно было купить за 35 тысяч долларов.

Однако спустя месяц вариант за 35 тысяч долларов стал недоступен для покупки по одной из версий, Tesla невыгодно продавать электрокары так дешево. Так что теперь самый доступный электрокар стоит почти 38 тысяч. Альтернатива Model 3 Long Range за 46 990 долларов (3,6 миллиона рублей) и Performance за 54 990 долларов (4,3 миллиона рублей).

С появлением Model 3 на рынке глава Tesla Илон Маск пообещал выпустить бюджетный вариант Standart Range со стартовой ценой 35 тысяч долларов. Такой вариант действительно появился в продаже, но только в 2019 году и всего на несколько месяцев.

В России продажами модели занимается Moscow Tesla Club, на сайте которого Model 3 можно найти по цене от 4,6 миллиона рублей.

Источник: Electrek.co