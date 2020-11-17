Tesla запретила дилерам продавать Model 3 по самой низкой цене

Tesla Model 3 пережила плановое обновление в октябре 2020 года. В числе внешних изменений – выдвижные дверные ручки черного цвета и чёрная окантовка окон вместо прежней хромированной. Вместе с тем расширился список базового оборудования: теперь он включает электропривод крышки багажника, а USB-разъёмы уступил место USB-C. Базовый заднеприводный седан с запасом хода 418 километров в США стоит 37 990 долларов, однако была предусмотрена возможность отказаться от нескольких опций, и тогда его можно было купить за 35 тысяч долларов.

Однако спустя месяц вариант за 35 тысяч долларов стал недоступен для покупки – по одной из версий, Tesla невыгодно продавать электрокары так дешево. Так что теперь самый доступный электрокар стоит почти 38 тысяч. Альтернатива – Model 3 Long Range за 46 990 долларов (3,6 миллиона рублей) и Performance за 54 990 долларов (4,3 миллиона рублей).