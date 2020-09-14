Tesla Model 3 обновится снаружи и внутри

По предварительным данным, Tesla Model 3 переживёт эволюционный рестайлинг: переднюю и заднюю оптику сделают более современной, а с кузова исчезнут хромированные элементы, благодаря чему он будет выглядеть более минималистично. В салоне обновления затронут рулевое колесо и центральную консоль (приборная панель в её традиционном виде у Model 3 отсутствует).

Вместе с тем электрокар обзаведётся новой системой охлаждения и тепловым насосом, которые придут на смену электрической печке. Это позволит более экономно расходовать электроэнергию. В числе других изменений – улучшенная шумоизоляция и появление электропривода крышки багажника в качестве опции.

Ожидается, что обновится не только Tesla Model 3 для китайского рынка, производство которой налажено на заводе в Шанхае, но и американские электромобили, выпускаемые во Фримонте, штат Калифорния.