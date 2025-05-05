Tesla не может избавиться даже от «приветственных» Model Y

За первый квартал 2025 года Tesla продала в США 128 тысяч автомобилей — на 8,6 процента меньше, чем за тот же период 2024 года. И это на фоне общего роста спроса на электрокары на 10 процентов. В Европе дела обстоят еще хуже: на фоне роста политической активности Илона Маска и экспансии «китайцев» продажи демонстрируют двузначное падение. Чистая прибыль Tesla в первом квартале рухнула на 71 процент.