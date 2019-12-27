Tesla Model Y с двумя моторами сняли на видео

Теперь же выяснилось, что двухмоторый электромобиль получит внешние отличия от стандартной версии. Например, тонированные задние стекла, затемненную оптику, черные выдвижные дверные ручки и 19-дюймовые аэродинамические диски Gemini, которые уже доступны для Model 3.

Весной прошлого года были объявлены рублевые цены на Model Y: самый бюджетный электрокар стоит 4,8 миллиона рублей, а топовая версия Performance обойдется в 6,2 миллиона рублей. Первые поставки ожидаются к концу 2020 года.