Tesla начала делать «ободранные» версии пикапа Cybertruck

Новый «базовый» Cybertruck получил полный привод, запас хода в 523 км и ряд функций в стандартном оснащении: электропривод крышки грузового отсека, систему питания PowerShare (с двумя розетками на 120V и одной на 240V), а также адаптивную подвеску на пружинах с системой управления демпфированием.

В отличие от прежней версии за $ 80 тыс. новая модель лишилась пневматической подвески, заднего сенсорного экрана для пассажиров, вентиляции передних сидений, премиальной аудиосистемы. Кроме того, ограничена максимальная буксировочная способность пикапа.

Корректировка модельного ряда и цен — вынужденная мера. По данным издания Ithome, реальные продажи Cybertruck оказались далеки от амбициозных целей, установленных Илоном Маском. Сейчас в года продается 20 тыс. автомобилей, хотя плановый ежегодный показатель — 250 тыс. машин.

