Опубликовано 20 февраля 2026, 15:16
1 мин.

Tesla начала делать «ободранные» версии пикапа Cybertruck

Tesla лишила Cybertruck пневмоподвески и вентиляции сидений, чтобы сделать пикап дешевле. Стоимость автомобиля составляет $ 60 тыс. (около 41,5 млн рублей по текущему курсу). Он на 20 тыс. дешевле версии, которую раньше можно было купить в качестве начальной.
Новый «базовый» Cybertruck получил полный привод, запас хода в 523 км и ряд функций в стандартном оснащении: электропривод крышки грузового отсека, систему питания PowerShare (с двумя розетками на 120V и одной на 240V), а также адаптивную подвеску на пружинах с системой управления демпфированием.

В отличие от прежней версии за $ 80 тыс. новая модель лишилась пневматической подвески, заднего сенсорного экрана для пассажиров, вентиляции передних сидений, премиальной аудиосистемы. Кроме того, ограничена максимальная буксировочная способность пикапа.

Корректировка модельного ряда и цен — вынужденная мера. По данным издания Ithome, реальные продажи Cybertruck оказались далеки от амбициозных целей, установленных Илоном Маском. Сейчас в года продается 20 тыс. автомобилей, хотя плановый ежегодный показатель — 250 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что возрожденная марка «Руссо-Балт» пообещала снизить цены.

