Tesla начала выпуск нового купе

Среди особенностей Tesla Cybercab — зауженная форма кузова для улучшения аэродинамики, двери, открывающиеся вверх («крыло бабочки»), и багажная дверь без стекла.

Салон рассчитан только на двух пассажиров. Вся информация выводится на единственный центральный экран на передней панели. Для багажа предусмотрено место под два чемодана стандартного размера.

Tesla Cybercab оснащен полностью электрической силовой установкой. Емкость батареи составляет менее 50 кВт·ч, но, по заявлениям производителя, этого достаточно для запаса хода почти в 500 километров.

