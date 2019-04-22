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13:10

Видео: Tesla взорвалась на парковке

Инцидент произошел в Шанхае

В китайской соцсети Weibo появился ролик с самопроизвольно загоревшейся на парковке Tesla Model S. На видео видно, как из-под автомобиля сначала идет дым, потом лифтбек взрывается и начинает гореть.

По имеющейся информации, во время взрыва, который произошел в Шанхае, никто не пострадал. Руководство Tesla приняло решение собрать специальную команду и отправить ее на место происшествия. Специалисты марки будут работать в сотрудничестве с местным властями и попытаются найти причины внезапного возгорания.

В феврале в загоревшейся после аварии Tesla Model S погиб человек. Инцидент произошел в Майами. Пожар долгое время не удалось потушить, а освободить водителя не позволили заблокированные двери, которые должны были сами открыться после удара.

В прошлом году Tesla Model S на скорости 105 километров в час врезался в машину Пожарного департамента Калвер-Сити, которая работала на месте другой аварии. По словам водителя, автомобиль двигался в режиме автопилота.

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