Видео: Tesla взорвалась на парковке

По имеющейся информации, во время взрыва, который произошел в Шанхае, никто не пострадал. Руководство Tesla приняло решение собрать специальную команду и отправить ее на место происшествия. Специалисты марки будут работать в сотрудничестве с местным властями и попытаются найти причины внезапного возгорания.