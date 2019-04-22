Видео: Tesla взорвалась на парковке

По имеющейся информации, во время взрыва, который произошел в Шанхае, никто не пострадал. Руководство Tesla приняло решение собрать специальную команду и отправить ее на место происшествия. Специалисты марки будут работать в сотрудничестве с местным властями и попытаются найти причины внезапного возгорания.
Good or bad, negative or positive I will post anything about Tesla or EVs in China. This happened today in Shanghai, China 🇨🇳 1st generation Tesla Model S caught Fire 🔥 underground car park.#Tesla #TeslaChina #ModelS #Fire #China #Shanghai #特斯拉 #中国 $TSLA pic.twitter.com/HOwMcvulV1— Jay in Shanghai (@ShanghaiJayin) 21 апреля 2019 г.
В феврале в загоревшейся после аварии Tesla Model S погиб человек. Инцидент произошел в Майами. Пожар долгое время не удалось потушить, а освободить водителя не позволили заблокированные двери, которые должны были сами открыться после удара.
В прошлом году Tesla Model S на скорости 105 километров в час врезался в машину Пожарного департамента Калвер-Сити, которая работала на месте другой аварии. По словам водителя, автомобиль двигался в режиме автопилота.