Автомобиль получит двухмоторную силовую установку и функции автопилота

Пульс

Маск раскрыл подробности об электрическом пикапе Tesla

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27 июня 2018

В стандартное оснащение пикапа Tesla войдет двухмоторная электрическая силовая установка с очень высоким крутящим моментом и особая подвеска, динамически подстраивающаяся под нагрузку. Об этом своем твиттере сообщил глава американской компании Илон Маск.

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Помимо этого, дверца грузовой платформы будет поворачиваться на шарнирном четырехугольнике, а также опускаться до земли. Пикап сможет самостоятельно парковаться и получит набор сенсоров с 360-градусным обзором.

Информация о том, что Tesla выпустит электрический пикап появилась в декабре 2017 года. Это подтвердил сам Маск, отвечая на вопрос одного из пользователей твиттера. Точная дата не была названа, но сообщалось, что это произойдет после запуска в серию компактного кроссовера Model Y. По предварительной информации, вседорожник дебютирует в марте следующего года.

Ранний эскиз пикапа американский производитель показал во время презентации тягача Semi. На рисунке был изображен гигантский грузовик, в кузове которого поместился другой автомобиль.

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Теги:
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