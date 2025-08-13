Tesla представила на китайском рынке Model 3+ Long Range

Секрет увеличенной дальности — новая тяговая батарея. Министерство промышленности и информатизации КНР подтвердило пробег в 800 и 830 километров в зависимости от комплектации. Добиться этого удалось благодаря установке аккумулятора NMC от LG Energy Solution ёмкостью 78,4 киловатт-часа. Это значительно больше, чем у стандартной заднеприводной Model 3.

Разгон до 100 километров в час занимает всего 5,2 секунды, что на 1 секунду быстрее базовой модели. За это отвечает электромотор мощностью 225 киловатт (302 лошадиные силы) на задней оси. Его мощность увеличилась на 31 киловатт по сравнению со стандартной версией. Инженеры также заменили тип двигателя с 3D7 на 3D6.

По габаритам новинка идентична обычной Model 3: длина — 4 720 миллиметров, ширина — 1 848, высота — 1 442, колёсная база — 2 875 миллиметров.