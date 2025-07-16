У Tesla Model Y появится удлиненная версия

Она задумана как эксклюзив для Китая: будет ли она продаваться за его пределами, пока неизвестно

Tesla «растянет» Model Y для Китая. Продажи американской марки падают во всем мире, включая КНР. Подстегнуть спрос на свой бестселлер Tesla собирается выпуском особой версии с удлиненной колесной базой и шестиместным салоном. Она получит индекс YL и дебютирует осенью 2025 года, пишет Car News China со ссылкой на китайский офис Tesla.