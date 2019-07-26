Владельца Tesla наказали за парковку у зарядной станции

Ранее Tesla уже предприняла меры, которые призваны стимулировать автовладельцев оперативно забирать электромобили со станций Supercharger. Для этого был введен тариф за простой машины после того, как аккумулятор полностью зарядился: 40 центов в минуту. Но в компании не учли, что водители могут пользоваться специальными местами в качестве обычных парковочных.
Meanwhile in China 🇨🇳 this happens when you are parked at Tesla Supercharger and NOT plugged in. Let me know what you think?#Tesla #TeslaChina #Supercharger #China #特斯拉 #中国 $TSLA pic.twitter.com/KkOBuWAIyL— Jay in Shanghai (@ShanghaiJayin) 25 июля 2019 г.
Таких автохамов недолюбливают в EV-сообществе, однако никаких санкций для них пока не придумали. В связи с этим другим водителям приходится прибегать к собственным методам, иногда противозаконным – как в данном случае.
Изначально сеть зарядных станций Supercharger была бесплатной, однако в начале 2017 года Tesla объявила, что теперь автомобилистам придется платить за электричество. Плата взимается только с владельцев электрокаров, которые были куплены после 15 января 2017 года и c машин, доставленных после 15 апреля того же года.