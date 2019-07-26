Владельца Tesla наказали за парковку у зарядной станции

Изначально сеть зарядных станций Supercharger была бесплатной, однако в начале 2017 года Tesla объявила, что теперь автомобилистам придется платить за электричество. Плата взимается только с владельцев электрокаров, которые были куплены после 15 января 2017 года и c машин, доставленных после 15 апреля того же года.