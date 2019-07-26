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11:46

Владельца Tesla наказали за парковку у зарядной станции

Вандалы не пощадили электромобиль, который мешал другим водителям заряжать машины

© twitter.com/ShanghaiJayin
На одном из паркингов в Шанхае, оборудованных зарядными станциями Supercharger, неизвестные демонтировали бамперы и распахнули передний багажник Model S. Наиболее вероятной причиной произошедшего стало то, что водитель припарковал свою машину рядом с зарядкой, но не стал к ней подключаться и ушел.

Ранее Tesla уже предприняла меры, которые призваны стимулировать автовладельцев оперативно забирать электромобили со станций Supercharger. Для этого был введен тариф за простой машины после того, как аккумулятор полностью зарядился: 40 центов в минуту. Но в компании не учли, что водители могут пользоваться специальными местами в качестве обычных парковочных.

Таких автохамов недолюбливают в EV-сообществе, однако никаких санкций для них пока не придумали. В связи с этим другим водителям приходится прибегать к собственным методам, иногда противозаконным как в данном случае.

Изначально сеть зарядных станций Supercharger была бесплатной, однако в начале 2017 года Tesla объявила, что теперь автомобилистам придется платить за электричество. Плата взимается только с владельцев электрокаров, которые были куплены после 15 января 2017 года и c машин, доставленных после 15 апреля того же года.

Источник: Twitter.com/ShanghaiJayin