«Теслы» не обновятся, но научатся быстрее «думать»

Отвечая на вопросы своих подписчиков в Twitter, Илон Маск обмолвился, что компания не намерена выпускать рестайлинговые версии существующих моделей и пересматривать дизайн интерьера. Зато автопроизводитель планирует заменить процессор Nvidia на собственную разработку FSD (full self-driving) на старых автомобилях. Такое решение уже применяется на недавно выпущенных Model S и Model X.
Tesla FSD отвечает за функцию автопилота в электромобилях и представляет собой пару процессоров на одной плате, которые в 21 раз производительнее Nvidia. Причем для некоторых автовладельцев установка нового чипа будет бесплатной – в частности, платить не придется тем, кто ранее уже приобрел пакет полного автопилота.
По предварительным данным, переход на новые процессоры начнется в четвертом квартале 2019 года.