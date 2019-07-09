«Теслы» не обновятся, но научатся быстрее «думать»

Tesla FSD отвечает за функцию автопилота в электромобилях и представляет собой пару процессоров на одной плате, которые в 21 раз производительнее Nvidia. Причем для некоторых автовладельцев установка нового чипа будет бесплатной – в частности, платить не придется тем, кто ранее уже приобрел пакет полного автопилота.

По предварительным данным, переход на новые процессоры начнется в четвертом квартале 2019 года.