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16:54

«Теслы» не обновятся, но научатся быстрее «думать»

Илон Маск раскрыл планы Tesla на 2019 год

Компания Tesla не планирует обновлять Model X и Model S традиционным образом, однако для старых электромобилей предусмотрен переход на новейшие процессоры FSD, которые придут на смену Nvidia.
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Отвечая на вопросы своих подписчиков в Twitter, Илон Маск обмолвился, что компания не намерена выпускать рестайлинговые версии существующих моделей и пересматривать дизайн интерьера. Зато автопроизводитель планирует заменить процессор Nvidia на собственную разработку FSD (full self-driving) на старых автомобилях. Такое решение уже применяется на недавно выпущенных Model S и Model X.

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Tesla FSD отвечает за функцию автопилота в электромобилях и представляет собой пару процессоров на одной плате, которые в 21 раз производительнее Nvidia. Причем для некоторых автовладельцев установка нового чипа будет бесплатной – в частности, платить не придется тем, кто ранее уже приобрел пакет полного автопилота.

По предварительным данным, переход на новые процессоры начнется в четвертом квартале 2019 года.

Источник: Twitter.com/elonmusk
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