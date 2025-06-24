Tesla запустила беспилотное такси. Но есть нюанс

Примерно дюжина условно беспилотных Model Y курсирует по зоне, ограниченной примерно 80 квадратными километрами. Машины ездят на автопилоте, однако в салоне присутствует оператор. Его посадили не на водительское, а на пассажирское кресло, так что формально у автомобилей нет водителя. Кроме оператора за работой роботакси удаленно наблюдают сотрудники ситуационного центра.

Цена пока фиксированная — 4,2 доллара или около 330 рублей за поездку. Заказать Robotaxi можно с шести утра до полуночи, семь дней в неделю, но только в хорошую погоду. Что будет, если гроза или ливень застанет автомобиль во время выполнения заказа, непонятно.