Видео: в Tesla не смогли перевернуть кроссовер Model X

В Сети появилось видео с внутренних испытаний электрического кроссовера Tesla Model X. На ролике, опубликованном изданием Electrek, видно, как специалисты компании безуспешно пытаются перевернуть вседорожник.

В прошлом году Tesla Model X назвали самым безопасным кроссовером, когда-либо протестированным Национальным управлением безопасностью движения на трассах США (NHTSA). Модель стала первым автомобилем категории SUV, получившим пять звезд во всех краш-тестах.

Видео с YouTube-канала Electrek.co.

При этом риск опрокидывания транспортного средства при потере контроля специалисты NHTSA оценили в 9,30 процента. Например, для Lexus RX этот показатель составляет 16,4 процента.