На Tesla подали коллективный иск сразу по трем причинам

Владельцы считают, что заявленные характеристики не соответствуют реальным показателям

В Австралии подали коллективный иск на компанию Tesla из-за автопилота, тормозов и автономности. Обвинения выдвинула юридическая фирма JGA Saddler, специалисты которой заявили, что заявленные производителем характеристики не соответствуют реальным, что приводит к ухудшению безопасности в процессе эксплуатации электромобилей. Юристы предлагают присоединиться к иску всем владельцам Model 3 и Model Y, купивших электрокары с мая 2021 года.