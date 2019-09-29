Новая прошивка Tesla позволила владельцам петь караоке за рулём

В новой версии программного обеспечения расширен радиус действия функции Summon, позволяющей владельцу «беспилотно» передвигать электромобиль с помощью мобильного приложения. Если раньше «Теслы» с автопилотом можно было «подозвать» с нескольких метров, то после обновления электрокар сможет подъезжать к хозяину из пределов видимости, то есть метров с тридцати. Tesla сможет объезжать препятствия, однако в случае возникновения внештатной ситуации ответственность за инцидент ляжет на владельца.

Другое новшество — Tesla Theater. Отныне запускать полноэкранные видео можно на центральном дисплее электромобиля. Впрочем, ролики с YouTube, Netflix или Hulu можно будет смотреть только в припаркованном автомобиле. Кроме того, электрокары получили модернизированный навигатор с возможностью посещения случайной точки общепита или случайной достопримечательности.