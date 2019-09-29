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23:59

Новая прошивка Tesla позволила владельцам петь караоке за рулём

Электрокары получили обновлённую, десятую версию программного обеспечения

© Tesla
Компания Tesla выпустила масштабное обновление софта — прошивка версии 10.0 отличается функцией вызова электрокара с расстояния 30 метров, наличием доступа к потоковому видео и аудио, появлением полноценного караоке с дублированием текста на центральном дисплее и другими новшествами.

В новой версии программного обеспечения расширен радиус действия функции Summon, позволяющей владельцу «беспилотно» передвигать электромобиль с помощью мобильного приложения. Если раньше «Теслы» с автопилотом можно было «подозвать» с нескольких метров, то после обновления электрокар сможет подъезжать к хозяину из пределов видимости, то есть метров с тридцати. Tesla сможет объезжать препятствия, однако в случае возникновения внештатной ситуации ответственность за инцидент ляжет на владельца.

Другое новшество — Tesla Theater. Отныне запускать полноэкранные видео можно на центральном дисплее электромобиля. Впрочем, ролики с YouTube, Netflix или Hulu можно будет смотреть только в припаркованном автомобиле. Кроме того, электрокары получили модернизированный навигатор с возможностью посещения случайной точки общепита или случайной достопримечательности.

Обновить программное обеспечение владельцы Tesla смогут, нажав несколько кнопок и подключившись к беспроводному интернету. Фанаты калифорнийской марки уже называют прошивку десятой версии самым глобальным обновлением софта за всю историю марки.