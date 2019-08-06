Tesla привлекает покупателей пожизненной бесплатной зарядкой

Бесплатный доступ к сети высокоскоростных зарядных станций Supercharger призван стимулировать продажи дорогих версий Tesla. Спрос на флагманы американской компании критически низок: в данные момент на долю Model S и Model X приходится всего 18% продаж.
Ранее фирма Tesla часто использовала собственные зарядные станции в качестве маркетингового инструмента: до 2017 года правом бесплатной зарядки могли пользоваться все владельцы американских электрокаров. Два года назад Маск заявил, что бесплатная безлимитная зарядка нерациональна и отменил бонус, однако за последние 24 месяца Tesla неоднократно меняла условия пользования «Суперчарджером», то стимулируя продажи подержанных машин, то привлекая клиентов к новым моделям линейки.
Нынешняя акция не затронет текущих обладателей американских электрокаров, поэтому Tesla подверглась жёсткой критике со стороны постоянных клиентов. Владельцы пишут в Twitter, что непоследовательная маркетинговая политика не способствует лояльному отношению к бренду.
Отметим, что текущая стоимость зарядки Tesla на станциях Supercharger в США составляет 28 центов (18,26 рубля) за киловатт-час или от 13 до 26 центов (8,48-16,96 рубля соответственно) в минуту.