Tesla привлекает покупателей пожизненной бесплатной зарядкой

Ранее фирма Tesla часто использовала собственные зарядные станции в качестве маркетингового инструмента: до 2017 года правом бесплатной зарядки могли пользоваться все владельцы американских электрокаров. Два года назад Маск заявил, что бесплатная безлимитная зарядка нерациональна и отменил бонус, однако за последние 24 месяца Tesla неоднократно меняла условия пользования «Суперчарджером», то стимулируя продажи подержанных машин, то привлекая клиентов к новым моделям линейки.