Tesla сделала доску для серфинга за 100 тысяч рублей

Дизайн-студия марки Tesla вместе с фирмой Lost Surfboards представила лимитированную серию досок для серфинга. Всего планируется выпустить 200 серфбордов, в отделке которых используется матовое и глянцевое покрытие, аналогичное тому, что применяется на электромобилях Tesla. Цена доски составляет 1500 долларов (94 тысячи рублей по текущему курсу).

Каждая доска изготавливается индивидуально. Ее производство и доставка занимает от двух до десяти недель. В основе серфборда Tesla лежит легкий сердечник EPS Core и гибридная конструкция со слоями из углепластика и термостойкого магний-алюмосиликатного стекла.

Помимо серфбордов, Tesla выпускает фирменные аксессуары и одежду: миниатюрные зарядные станции Supercharger для смартфонов, масштабные копии электромобилей, изделия из кожи, а также детские машинки.

Еще Tesla производит накопители энергии Powerwall, предназначенные для домашнего использования. Батареи способны в течение дня накапливать энергию, а в пиковые часы или вечером отдавать ее обратно в общую сеть. Таким образом снижается нагрузка на энергосистему и расходы на электричество.