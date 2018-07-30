Всего планируется выпустить 200 серфбордов

Пульс

Tesla сделала доску для серфинга за 100 тысяч рублей

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30 июля 2018

Дизайн-студия марки Tesla вместе с фирмой Lost Surfboards представила лимитированную серию досок для серфинга. Всего планируется выпустить 200 серфбордов, в отделке которых используется матовое и глянцевое покрытие, аналогичное тому, что применяется на электромобилях Tesla. Цена доски составляет 1500 долларов (94 тысячи рублей по текущему курсу).

[Как автомобильные бренды сотрудничают с неавтомобильными](https://motor.ru/selector/alliance.htm)

Как автомобильные бренды сотрудничают с неавтомобильными

Каждая доска изготавливается индивидуально. Ее производство и доставка занимает от двух до десяти недель. В основе серфборда Tesla лежит легкий сердечник EPS Core и гибридная конструкция со слоями из углепластика и термостойкого магний-алюмосиликатного стекла.

Помимо серфбордов, Tesla выпускает фирменные аксессуары и одежду: миниатюрные зарядные станции Supercharger для смартфонов, масштабные копии электромобилей, изделия из кожи, а также детские машинки.

Еще Tesla производит накопители энергии Powerwall, предназначенные для домашнего использования. Батареи способны в течение дня накапливать энергию, а в пиковые часы или вечером отдавать ее обратно в общую сеть. Таким образом снижается нагрузка на энергосистему и расходы на электричество.

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