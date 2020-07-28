Tesla теперь можно взять на тест-драйв в России

Столько же будет стоить часовая поездка на кроссовере Model X, а взять на тест-драйв седан Model 3 можно будет за 2,5 тысячи рублей. Модели будут доступны уже в ближайшее время, сообщили «Мотору» в пресс-службе компании. К тестовому автопарку присоединится и новинка Model Y, как только до России доберутся первые экземпляры.

Прокатиться на «Тесле» можно, скачав приложение CARL, доступное на Android и iOS. Есть ограничение по возрасту: водитель не должен быть младше 25 лет. После обработки заявки электрокар доставят в любое удобное место в Москве, а маршрут поездки должен пролегать в пределах МКАД.