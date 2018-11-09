Двухмоторные Tesla Model 3 обучили дрифту

Полноприводные модификации Model 3 американский производитель электрокаров представит в мае. Машины в исполнении Performance способны разгоняться до 60 миль в час (97 километров в час) за 3,5 секунды. Их максимальная скорость составляет 249 километров в час. Запас хода — 499 километров. Цена — минимум 78 тысяч долларов (5,2 миллиона рублей по текущему курсу).

Дистрибьютором Tesla в России является компания Moscow Tesla Club. Предзаказ на электрокары можно оформить через «Связной». Цена Model 3 — от 3 550 000 рублей.