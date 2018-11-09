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13:04

Двухмоторные Tesla Model 3 обучили дрифту

Компания показала, как в электрокарах работает трековый режим

Компания Tesla опубликовала на своем сайте ролик с демонстрацией работы нового трекового режима в двухмоторных Model 3 Performance. Особые настройки электроники позволяют с помощью электродвигателей контролировать скольжение автомобиля. Они меняют алгоритм работы системы рекуперации энергии и сдвигают планку температурных ограничений силовой установки с одновременным усилением охлаждения.

Работа трекового режима основывается на данных, поступающих от множества датчиков. Специальный контроллер обрабатывает информацию и соответствующим образом распределят момент: больше момента на задней оси закручивает автомобиль в повороте, на передней — выравнивает машину, когда вращение чрезмерно. Одновременно с этим начинает по-другому работать система рекуперации и компрессор кондиционера, который охлаждает силовую электронику.

Полноприводные модификации Model 3 американский производитель электрокаров представит в мае. Машины в исполнении Performance способны разгоняться до 60 миль в час (97 километров в час) за 3,5 секунды. Их максимальная скорость составляет 249 километров в час. Запас хода — 499 километров. Цена — минимум 78 тысяч долларов (5,2 миллиона рублей по текущему курсу).

Дистрибьютором Tesla в России является компания Moscow Tesla Club. Предзаказ на электрокары можно оформить через «Связной». Цена Model 3 — от 3 550 000 рублей.

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