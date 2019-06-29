Tesla Semi поймали на испытаниях грузоподъёмности: видео

Но какой грузоподъёмностью будет обладать Tesla Semi? Это будет зависеть от версии грузовика (Standard с запасом хода в 480 километров или Long Range с 800 км), так как для более дальнобойного тягача потребуется больше батарей. Предполагая, что собственная масса Semi составит около 6800-9000 килограммов, полезная нагрузка должна быть порядка 20-23 тонн. Известно, что разгон Semi до 96 км/ч составит 20 секунд.