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16:00

Tesla Semi поймали на испытаниях грузоподъёмности: видео

Электрический грузовик Tesla был замечен на дороге с полуприцепом, загруженным бетонными блоками

Хотя американская компания Tesla до сих пор не сообщила даже приблизительную грузоподъёмность своего электротягача под названием Semi, этот видеоролик, снятый где-то на просторах США, уже позволяет сделать некоторые предположения.
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Пойманный на калифорнийской автомагистрали электрический грузовик Tesla Semi явно проходит испытания на грузоподъёмность: тягач везёт на полуприцепе девять бетонных блоков массой около 1800 килограммов каждый. Таким образом, их суммарный вес составляет более 16 тонн. Вместе с грузовиком, масса которого составляет порядка 7000 килограммов, получается уже более половины общей массы автопоезда в 36 тонн.

Но какой грузоподъёмностью будет обладать Tesla Semi? Это будет зависеть от версии грузовика (Standard с запасом хода в 480 километров или Long Range с 800 км), так как для более дальнобойного тягача потребуется больше батарей. Предполагая, что собственная масса Semi составит около 6800-9000 килограммов, полезная нагрузка должна быть порядка 20-23 тонн. Известно, что разгон Semi до 96 км/ч составит 20 секунд.

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