Китайские тюнеры добавили агрессии Tesla Model X

Дополняют образ карбоновые боковые юбки, расширители арок, сплиттер и диффузор, а также композитный капот с прорезями, генерирующий прижим. Сзади за пятой двери установлено активное антикрыло, однако RevoZport не раскрывает, в каком диапазоне может менять угол атаки аэродинамический элемент.

За изготовленными на заказ десятиспицевыми дисками видны нестандартные золотистые тормозные суппорты Brembo. Не исключено, что модернизированные тормоза — плод фантазии художника, ведь о их доработке ничего не сказано.