Китайские тюнеры добавили агрессии Tesla Model X

Дизайнеры мастерской RevoZport стремились не только изменить экстерьер Tesla Model X, но и увеличить прижимную силу кроссовера, не сильно повлияв на автономность. Изменения по ходовой части незначительны: спереди колея расширена на 25 миллиметров, сзади — на 35 миллиметров.
Фото: RevoZport
Дополняют образ карбоновые боковые юбки, расширители арок, сплиттер и диффузор, а также композитный капот с прорезями, генерирующий прижим. Сзади за пятой двери установлено активное антикрыло, однако RevoZport не раскрывает, в каком диапазоне может менять угол атаки аэродинамический элемент.
За изготовленными на заказ десятиспицевыми дисками видны нестандартные золотистые тормозные суппорты Brembo. Не исключено, что модернизированные тормоза — плод фантазии художника, ведь о их доработке ничего не сказано.
Улучшать Tesla Model X можно поэтапно: RevoZport предлагает отдельно установить карбоновые накладки на бампера, заменить диффузор и боковые юбки за 3900 долларов, а добавить капот, заднее антикрыло, сплиттер и расширители колёсных арок можно позже. Также независимо продаются 23-дюймовые диски с шинами Michelin размерности 265/35 спереди и 315/30 сзади. Цены на эти аксессуары не опубликованы.