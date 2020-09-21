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Китайские тюнеры добавили агрессии Tesla Model X

Мастерская RevoZport показала обвес для большого кроссовера Tesla

© RevoZport
Сергей Ильин
Китайское тюнинг-ателье RevoZport добавило агрессии Tesla Model X. На электрокроссовер установили аэродинамический обвес с активным задним антикрылом и кастомные десятиспицевые диски в сочетании с низкопрофильными разноширокими покрышками Michelin. После модернизации Tesla стала похожа на болид из туринговых гонок.

Дизайнеры мастерской RevoZport стремились не только изменить экстерьер Tesla Model X, но и увеличить прижимную силу кроссовера, не сильно повлияв на автономность. Изменения по ходовой части незначительны: спереди колея расширена на 25 миллиметров, сзади — на 35 миллиметров.

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Фото: RevoZport

Дополняют образ карбоновые боковые юбки, расширители арок, сплиттер и диффузор, а также композитный капот с прорезями, генерирующий прижим. Сзади за пятой двери установлено активное антикрыло, однако RevoZport не раскрывает, в каком диапазоне может менять угол атаки аэродинамический элемент.

За изготовленными на заказ десятиспицевыми дисками видны нестандартные золотистые тормозные суппорты Brembo. Не исключено, что модернизированные тормоза — плод фантазии художника, ведь о их доработке ничего не сказано.

Улучшать Tesla Model X можно поэтапно: RevoZport предлагает отдельно установить карбоновые накладки на бампера, заменить диффузор и боковые юбки за 3900 долларов, а добавить капот, заднее антикрыло, сплиттер и расширители колёсных арок можно позже. Также независимо продаются 23-дюймовые диски с шинами Michelin размерности 265/35 спереди и 315/30 сзади. Цены на эти аксессуары не опубликованы.