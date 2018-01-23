«Тесла» лишит Илона Маска зарплаты

Компания Tesla решила не платить Илону Маску зарплату. В соответствии с новой системой поощрений руководителя марки, на вознаграждение он сможет рассчитывать только в случае, если финансовые показатели будут соответствовать запланированным.

«Илон не будет получать никакого гарантированного вознаграждения – ни зарплаты, ни премий, ни акций, которые предоставляются за время работы», – говорится в сообщении «Теслы».

Программа поощрений рассчитана на 10 лет и состоит из 12 траншей. Каждый из них – это опцион на один процент акций, находящийся в обращении. Для того чтобы получить первое вознаграждение, Маск должен добиться роста рыночной капитализации Tesla с нынешних 59 до 100 миллиардов долларов.

Каждый следующий транш Маск будет получать как только капитализация вырастет еще на 50 миллиардов. Таким образом, все запланированные вознаграждения бизнесмен сможет получить, если капитализация достигнет 650 миллиардов долларов.

Как говорится в сообщении «Теслы», новая система гарантирует, что Маск продолжит возглавлять компанию в долгосрочной перспективе. При этом возможет и вариант, когда на должность главы марки будет назначен другой человек, отчитывающийся перед Маском. В Tesla отметили, что на данный момент подобное развитие событий не рассматривается.

Подобная система поощрений вступит в силу в том случае, если за нее проголосуют акционеры. По данным Forbes за 2017 год, состояние Маска оценивается почти в 14 миллиардов долларов.

Ранее в СМИ появились данные, что Tesla тратит деньги со скоростью 480 тысяч долларов в час. По прогнозу экспертов, такие темпы могут привести к тому, что компания исчерпает запас средств к августу 2018 года. В прошлом году компания также зафиксировала рекордные убытки.