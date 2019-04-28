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10:00

Видео: Tesla очень долго едет на автопилоте и даже проезжает перекрестки

Компания продемонстрировала работу автопилота нового поколения

Компания Tesla опубликовала ролик, демонстрирующий работу автопилота нового поколения. Работа системы показана на седане Model 3.

Автопилот «Теслы» решил съехать в обрыв на серпантине

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В видео автомобиль продолжительное время движется по городским улицам, по шоссе, останавливается на светофоре, преодолевает перекрестки и сложные развязки. При этом седан делает все в автоматическом режиме без какого-либо вмешательства водителя.

Ранее «Тесла» показала собственный процессор, который будет использоваться для систем автопилота нового поколения. Он отвечает за сбор и обработку данных от радара, GPS, ультразвуковых сенсоров, а также датчика угла поворота руля.

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Микросхема состоит из шести миллиардов транзисторов, двухпоточного ускорителя нейронной сети, совершающего 72 триллиона операций в секунду, графического чипа с производительностью 600 гигафлопс и 12-ядерного процессора. Производительность чипа в 21 раз выше, чем у решения компании Nvidia, которыми компания пользовалась до последнего времени.

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