Видео: автопилот «Теслы» решил съехать в обрыв на серпантине

Как говорится в описании к ролику, во время работы автопилота водитель держал руки на руле и успел скорректировать неверный поворот, предпринятый электроникой, из-за которого автомобиль мог бы съехать в обрыв. Однако сразу после этого машина начала сама резко ускоряться, и водитель не справился с управлением. В результате кроссовер врезался в скалу, но ни один из пассажиров не пострадал.
Видео: LiveLaughLove
Об одной из последних серьезных аварий «Теслы» стало известно в прошлом году, когда седан Model S, двигавшийся на автопилоте на скорости 105 километров в час, врезался в пожарную машину. Последняя стояла в полосе, работая на месте другого ДТП.
Tesla предписывает во время работы автопилота все время держать руки на руле. Для этого в руль интегрированы сенсоры, которые следят за давлением и приложенным усилием. Однако электронику можно обмануть, например, закрепив апельсин на руле. Как это можно сделать показано вот в этом ролике.