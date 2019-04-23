Видео: автопилот «Теслы» решил съехать в обрыв на серпантине

Как говорится в описании к ролику, во время работы автопилота водитель держал руки на руле и успел скорректировать неверный поворот, предпринятый электроникой, из-за которого автомобиль мог бы съехать в обрыв. Однако сразу после этого машина начала сама резко ускоряться, и водитель не справился с управлением. В результате кроссовер врезался в скалу, но ни один из пассажиров не пострадал.