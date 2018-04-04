Tesla Model 3 стал самым популярным электрокаром в США

Несмотря на проблемы с производством, по итогам первого квартала 2018 года Tesla Model 3 стала самой популярной электрифицированной моделью в США. Американцы купили 8180 экземпляров машины, обойдя «Приус», занимающий второе место по продажам. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно квартальному отчету, Tesla выпустила 34 494 автомобиля, что на 40 процентов больше, чем в четвертом квартале прошлого года. Среди них: 24 728 лифтбеков Model S и кроссоверов Model X, а также 9766 седанов Model 3. Значительный рост производства позволил первым трем месяцам текущего года стать самыми продуктивными в истории Tesla.

ТОП-10 популярных гибридов и электромобилей на американском рынке (по данным InsideEVs)

Модель Объем продаж Tesla Model 3 8 180 Toyota Prius Prime 6 468 Tesla Model S 5 300 Tesla Model X 4 500 Chevrolet Bolt EV 4 375 Chevrolet Volt 3 478 Nissan Leaf 2 545 Honda Clarity PHEV 2 546 BMW i3 1 997 Ford Fusion Energi 1 434

Всего было доставлено клиентам 29 980 автомобилей: 11 730 Model S, 10 070 Model X и 8180 Model 3. По состоянию на конец квартала 4060 Model S и Model X (+ 68 процентов по сравнению с четвертым кварталом 2017-го) еще находились в транзите, из-за чего будут учтены в отчете за второй квартал 2018 года.

Tesla удалось удвоить производство Model 3 и вывести его на уровень более двух тысяч автомобилей в неделю. Целевого показателя — 2500 экземпляров — компания планирует достичь уже в ближайшее время, а через три месяца увеличить выпуск до пяти тысяч.

Tesla Model 3 — самая доступная модель в линейке американского производителя. Цена электрического седана составялет 35 тысяч долларов (2 019 000 рублей). Model 3 оснащается элекромотором мощностью 262 лошадиные силы и комплектом батарей емкостью 50 или 75 киловатт-часов. На одной зарядке седан может проезжать 350 или 500 километров соответственно.

На российский рынок Tesla Model 3 поставляет Moscow Tesla Club. Цены на модель начинются от 3,9 миллионов рублей.