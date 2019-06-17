Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:55

Tesla занялась продажей подержанных автомобилей

На машины предоставляется гарантия до четырех лет

Компания Tesla занялась продажей подержанных автомобилей. Все машины можно выбрать на специальном сайте: для покупки доступная вся модельная линейка – Model 3, Model S и Model X.
Загрузка...

Как заявляет производитель, перед продажей каждый автомобиль проходит проверку по 70 параметрам. На машины предоставляется гарантия либо на два года или 100 тысяч миль пробега (160 тысяч километров), либо на четыре года и 50 тысяч миль (80 тысяч километров). Пока подержанные «Теслы» можно купить только в Сан-Франциско. За доставку в другие регионы придется доплатить две тысячи долларов.

Подержанные «Теслы» стоят примерно на 10-15 процентов дешевле новых. Так, топовый вариант Model 3 Long Range 2017 модельного года можно купить за 40 тысяч долларов, тогда как за эти же деньги новой можно купить только базовую четырехдверку.

Кроме того, за те же 40 тысяч долларов можно приобрести Model S 2014 года с пробегом 44 тысячи километров. Самый доступный кроссовер Model X из представленных сейчас в наличии – это автомобиль 2016 года с пробегом 65 тысяч километров. Он стоит 67 тысяч долларов.

В России «Теслы» можно заказать на сайте «Связного». Самый доступный вариант Model S стоит 10,9 миллиона рублей, а Model X – 11,4 миллиона рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...