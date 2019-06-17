Tesla занялась продажей подержанных автомобилей

Как заявляет производитель, перед продажей каждый автомобиль проходит проверку по 70 параметрам. На машины предоставляется гарантия либо на два года или 100 тысяч миль пробега (160 тысяч километров), либо на четыре года и 50 тысяч миль (80 тысяч километров). Пока подержанные «Теслы» можно купить только в Сан-Франциско. За доставку в другие регионы придется доплатить две тысячи долларов.

Подержанные «Теслы» стоят примерно на 10-15 процентов дешевле новых. Так, топовый вариант Model 3 Long Range 2017 модельного года можно купить за 40 тысяч долларов, тогда как за эти же деньги новой можно купить только базовую четырехдверку.

Кроме того, за те же 40 тысяч долларов можно приобрести Model S 2014 года с пробегом 44 тысячи километров. Самый доступный кроссовер Model X из представленных сейчас в наличии – это автомобиль 2016 года с пробегом 65 тысяч километров. Он стоит 67 тысяч долларов.