Новый Tesla Roadster будет медленнее, чем ожидалось

Прототип Tesla Roadster показали в ноябре 2017 года. Тогда было объявлено, что двухдверка оснащена тремя электромоторами и тяговой батарей емкостью 250 киловатт-часов, которые способны разгонять машину до 60 миль в час за 1,9 секунды. Суммарная отдача силовой установки не раскрывалась, хотя был известен крутящий момент на колесах — 10 000 Нм.
2.1 sec 0-60 mph is base model before adding rocket thruster option— Elon Musk (@elonmusk) 27 июня 2019 г.
Новый Tesla Roadster должен стать самым быстрым серийным автомобилем, который вдобавок способен проехать четверть мили (402 метра) за 8,8 секунды. Нынешний рекордсмен, Dodge Challenger SRT Demon, разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час) за 2,3 секунды, а дрэговую дистанцию проходит за 9,35 секунды. Быстрее его только Tesla Model S P100D и Porsche 918 Spyder, и то по неофициальным замерам.
Известно, что более быстрый вариант Tesla Roadster получит некий пакет опций, созданных на основе ракетных технологий компании SpaceX. По предварительной информации, частью набора станут реактивные ускорители «холодного» типа, которые сделают машину немного быстрее.