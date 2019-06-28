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16:01

Новый Tesla Roadster будет медленнее, чем ожидалось

Маск назвал динамические характеристики базовой версии электрокара

Глава Tesla Илон Маск сказал, что новый Roadster окажется чуть менее динамичным, чем было объявлено ранее: базовая версия электрокара сможет разгоняться до 60 миль в час (97 километров в час) за 2,1 секунды, вместо ранее заявленных 1,9 секунды. Модификация с пакетом опций от аэрокосмической SpaceX будет быстрее.
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Прототип Tesla Roadster показали в ноябре 2017 года. Тогда было объявлено, что двухдверка оснащена тремя электромоторами и тяговой батарей емкостью 250 киловатт-часов, которые способны разгонять машину до 60 миль в час за 1,9 секунды. Суммарная отдача силовой установки не раскрывалась, хотя был известен крутящий момент на колесах — 10 000 Нм.

Допускается, что Маск просто оговорился и назвал время разгона до 100 километров в час.

Новый Tesla Roadster должен стать самым быстрым серийным автомобилем, который вдобавок способен проехать четверть мили (402 метра) за 8,8 секунды. Нынешний рекордсмен, Dodge Challenger SRT Demon, разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час) за 2,3 секунды, а дрэговую дистанцию проходит за 9,35 секунды. Быстрее его только Tesla Model S P100D и Porsche 918 Spyder, и то по неофициальным замерам.

Известно, что более быстрый вариант Tesla Roadster получит некий пакет опций, созданных на основе ракетных технологий компании SpaceX. По предварительной информации, частью набора станут реактивные ускорители «холодного» типа, которые сделают машину немного быстрее.

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