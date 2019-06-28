Новый Tesla Roadster будет медленнее, чем ожидалось

Прототип Tesla Roadster показали в ноябре 2017 года. Тогда было объявлено, что двухдверка оснащена тремя электромоторами и тяговой батарей емкостью 250 киловатт-часов, которые способны разгонять машину до 60 миль в час за 1,9 секунды. Суммарная отдача силовой установки не раскрывалась, хотя был известен крутящий момент на колесах — 10 000 Нм.