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16:42

«Теслы» стали комфортнее и дальнобойнее

Электрокарам обновили подвеску и силовую установку

Компания Tesla обновила Model S и Model X. Электрические лифтбек и кроссовер получили модернизированную силовую установку, позволившую увеличить запас хода, улучшенную пневмоподвеску и поддержку 200-киловаттных зарядок.
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В официальном сообщении Tesla указано, что Model S и X отныне оснащаются электрической силовой установкой последнего поколения, работающей с эффективности более 93 процентов. Обновлению подверглись синхронный электромотор на постоянных магнитах, силовая электроника из карбида кремния, подшипники и редукторы, а также системы смазки и охлаждения. Компания отмечает 10-процентный прирост запаса хода (до 596 и 523 километров для S и X соответственно), а также повышение мощности и улучшения времени разгона.

Tesla Model X, двигаясь по серпантину в режиме автопилота, неправильно расчитала траекторию и чуть не свалилась с обрыва. Водителю удалось выровнять автомобиль, но тот резко ускорился и врезался в скалу.

Все машины с новой силовой установкой будут поддерживать зарядку мощностью 200 киловатт при подключении к терминалам V3 Superchargers и 145 киловатт к V2 Superchargers. Это должно ускорить процесс зарядки на 50 процентов.

Кроме того, обновление получила и фирменная адаптивная пневмоподвеска. Она стала более комфортной при движении на крейсерской скорости и в режиме автопилота, и более «собранной» при динамичной езде. Вдобавок машины теперь опускаются еще ниже для улучшения аэродинамики. Алгоритм работы пневмостоек будут улучшать с каждым новым выпуском прошивки.

Дополнительно Tesla обновила ступичные подшипники и представила несколько новых улучшенных вариантов покрышек. Также в линейку вернулись более доступные варианты Standard Range, а покупателям новых «Тесл» в исполнении Performance предложили бесплатно установить опцию Ludicrous Mode, которая обычно стоит 20 тысяч долларов.

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