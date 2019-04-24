«Теслы» стали комфортнее и дальнобойнее

В официальном сообщении Tesla указано, что Model S и X отныне оснащаются электрической силовой установкой последнего поколения, работающей с эффективности более 93 процентов. Обновлению подверглись синхронный электромотор на постоянных магнитах, силовая электроника из карбида кремния, подшипники и редукторы, а также системы смазки и охлаждения. Компания отмечает 10-процентный прирост запаса хода (до 596 и 523 километров для S и X соответственно), а также повышение мощности и улучшения времени разгона.
Все машины с новой силовой установкой будут поддерживать зарядку мощностью 200 киловатт при подключении к терминалам V3 Superchargers и 145 киловатт к V2 Superchargers. Это должно ускорить процесс зарядки на 50 процентов.
Кроме того, обновление получила и фирменная адаптивная пневмоподвеска. Она стала более комфортной при движении на крейсерской скорости и в режиме автопилота, и более «собранной» при динамичной езде. Вдобавок машины теперь опускаются еще ниже для улучшения аэродинамики. Алгоритм работы пневмостоек будут улучшать с каждым новым выпуском прошивки.
Дополнительно Tesla обновила ступичные подшипники и представила несколько новых улучшенных вариантов покрышек. Также в линейку вернулись более доступные варианты Standard Range, а покупателям новых «Тесл» в исполнении Performance предложили бесплатно установить опцию Ludicrous Mode, которая обычно стоит 20 тысяч долларов.