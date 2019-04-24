«Теслы» стали комфортнее и дальнобойнее

Все машины с новой силовой установкой будут поддерживать зарядку мощностью 200 киловатт при подключении к терминалам V3 Superchargers и 145 киловатт к V2 Superchargers. Это должно ускорить процесс зарядки на 50 процентов.

Кроме того, обновление получила и фирменная адаптивная пневмоподвеска. Она стала более комфортной при движении на крейсерской скорости и в режиме автопилота, и более «собранной» при динамичной езде. Вдобавок машины теперь опускаются еще ниже для улучшения аэродинамики. Алгоритм работы пневмостоек будут улучшать с каждым новым выпуском прошивки.