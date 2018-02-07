Автомобиль пролетит мимо орбиты планеты и направится в сторону пояса астероидов

Пульс

SpaceX отправил «Теслу» к Марсу

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7 февраля 2018

Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon Heavy. В качестве «симулятора массы» внутри ракеты находился электрокар Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре. Предположительно, во время полета в автомобиле играла песня Дэвида Боуи Space Oddity.

После взлета ракеты с мыса Канаверал два боковых ускорителя вернулись на Землю и совершили синхронную посадку. Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при приземлении на плавучую платформу в Атлантическом океане. Причиной падения в компании называют выход из строя двух двигателей.

Ракета Falcon Heavy c родстером на борту продолжит движение по направлению к Марсу. Однако пройдет мимо планеты и направится к поясу астероидов — месту скопления множества космических объектов, которое находится между орбитами Марса и Юпитера. На экране мультимедийной системы машины в это время отображается надпись «Не паникуй!» (Don’t panic!)

Falcon Heavy считается самой мощной ракетой после «Сатурн-5», которая использовалась для миссий «Аполлон». Она может выводить на орбиту до 64 тонн полезного груза. Ракета-носитель оснащен 27 двигателями Merlin, выдающими 2268 тонн тяги.

Во время тестовых запусков в качестве «симуляторов массы» используются бетонные или стальные блоки. По словам Маска, это ужасно скучно, и в SpaceX решили отправить в космос что-нибудь необычное.

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