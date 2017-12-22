Работы по переделке компания оценила в 200 000 долларов

Пульс

Первый лимузин Tesla выставили на онлайн-аукцион

3a05af6866afe8ed733f7e193e6d913a4f1982b9
22 декабря 2017

Калифорнийское ателье Big Limos, занимающееся переделкой обычных машин в лимузины, выставило на онлайн-аукцион eBay первый в мире (по заявлению продавца) удлиненный электрокар Tesla Model S. На момент написания новости цена лота составляет 80 400 долларов (4,7 миллиона рублей).

В описании указано, что автомобиль построен на базе Model S S85 2015 года. Это заднеприводная версия лифтбека, которая оснащается электромотором мощностью 382 лошадиные силы (441 Нм) и блоком батарей емкостью 85 киловатт-часов.

1/3
2/3
3/3

Сборка лимузина завершена на 90 процентов, а его пробег составляет 241 километр — автомобиль на ходу, но, вероятно, потребуется доработка кузовных панелей и салона. В апреле текущего года, перед тем как начать работу над машиной, в Big Limos оценивали стоимость переделки в 200 000 долларов.

Ранее британская компания Qwest построила универсал, взяв за основу Tesla Model S в модификации P90D с двумя электромоторами мощностью 503 и 259 лошадиных сил, а также комплектом батарей емкостью 90 киловатт-часов.

Полезные сантиметры

Mitsubishi, «Москвич» и Lada: редкие лимузины со всего мира

Теги:
TeslaModel S
Новости по теме
18 декабря 2017
Британские инженеры превратили Tesla Model S в универсал
11 декабря 2017
Раскрыт дизайн универсала на базе Tesla Model S
29 ноября 2017
Электрокар Tesla приспособили для майнинга криптовалюты
27 октября 2017
Tesla Model S станет трехдверным универсалом