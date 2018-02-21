Онлайн-хранилище Tesla использовали для майнинга криптовалюты

Компания RedLock, специализирующаяся на вопросах кибербезопасности, сообщила о взломе облачного хранилища Tesla и использовании его мощностей для майнинга криптовалюты. Хакеры воспользовались уязвимостью в программном обеспечении Kubernetes для установки вредоносной программы и подключения к неизвестному майнинговому серверу.

Также злоумышленники получили доступ к регистрационным данным Tesla в онлайн-хранилище Amazon S3, где хранятся данные телеметрии. Однако в официальном сообщении производитель сообщает, что атака затронула только тестовые автомобили, а «конфиденциальность клиентов и безопасность их машин не были поставлены под угрозу».

Ранее криптоджекингу с использованием Kubernetes подверглись британская мультинациональная страховая компания Aviva и крупнейший в мире производитель SIM-карт Gemalto. Хакеры также использовали их публичные облачные хранилища для майнинга.

В ноябре прошлого года владелец Tesla Model S сделал из автомобиля ферму для майнинга криптовалюты. Для этого он собрал установку из мощных видеоускорителей, питал которую блок батарей электромобиля. Сначала для майнинг-фермы предполагалось использовать вычислительную платформу, которая управляет автопилотом, но из-за отсутствия к ней доступа от этого пришлось отказаться.

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