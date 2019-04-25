Tesla потеряла за три месяца 700 миллионов долларов

В первом квартале 2019 года Tesla поставила 63 тысяч электрокаров: 50 900 экземпляров Model 3, а также 12 100 Model S и X. Совокупная выручка компании составила 4,5 миллиарда долларов против 7,2 миллиарда в четвертом квартале 2018-го. В конце прошлого года Tesla показала прибыль в размере 139 миллионов, хотя годовой убыток был около миллиарда.

Несмотря на ухудшение основных финансовых показателей, Tesla надеется поставить за нынешний год 360-400 тысяч автомобилей. При этом результат первого квартала на 31 процент ниже показателя предыдущего.