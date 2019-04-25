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15:17

Tesla потеряла за три месяца 700 миллионов долларов

Поставки электрокаров сократились на 31 процент

Убытки Tesla в первом квартале 2019 года составили 702 миллиона долларов. Это связано с уменьшением количества отгруженных электромобилей, сокращением субсидий для электрокаров в США и их отменой в Канаде, а также корректировкой цен.
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В первом квартале 2019 года Tesla поставила 63 тысяч электрокаров: 50 900 экземпляров Model 3, а также 12 100 Model S и X. Совокупная выручка компании составила 4,5 миллиарда долларов против 7,2 миллиарда в четвертом квартале 2018-го. В конце прошлого года Tesla показала прибыль в размере 139 миллионов, хотя годовой убыток был около миллиарда.

Несмотря на ухудшение основных финансовых показателей, Tesla надеется поставить за нынешний год 360-400 тысяч автомобилей. При этом результат первого квартала на 31 процент ниже показателя предыдущего.

Ранее Tesla представила собственный микрочип для автопилота. Он разработан внутри компании, но выпуском займется Samsung. Чип имеет собственную систему криптозащиты. Его производительность в 21 раз выше (2300 кадров в секунду), чем у решений Nvidia, которыми компания пользовалась до последнего времени.

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