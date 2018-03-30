Проблема касается машин, которые эксплуатируются в странах с холодным климатом

Пульс

Tesla отзовет 123 тысячи Model S из-за ржавых болтов

611f99f681d1d33e209eee165c2ee9d981d5f7c3
30 марта 2018

Компания Tesla отзовет 123 тысячи седанов Model S, выпущенных до апреля 2016 года. Сервисная акция связана с повышенной коррозией болтов крепления усилителя руля и не затрагивает владельцев Model 3 и Model X, пишет CNBC.

[Все хорошее, что придумала и сделала компания Илона Маска](https://motor.ru/selector/teslaachieves.htm)

Все хорошее, что придумала и сделала компания Илона Маска

В письме, разосланном клиентам компании, отмечается, что ржавые болты не повлияют на управляемость автомобиля. Однако при движении на низкой скорости и при парковке водителям придется прилагать дополнительные усилия, чтобы повернуть руль.

Проблема чаще возникает при эксплуатации электромобиля в странах с холодным климатом, где дороги часто посыпают солью и реагентами. Тем не менее отзыву подлежат все автомобили вне зависимости от климатических условий, в которых они используются.

В декабре прошлого года повилась информация о том, что более 90 процентов электрокаров Tesla Model S и Model X имеют производственные дефекты. По словам сотрудников завода марки во Фримонте, это не только косметические дефекты (сколы и царапины), но и более существенные недоработки.

Как погибают электрокары

Что происходит с электромобилями после ДТП

Теги:
TeslaModel S
Новости по теме
1 декабря 2017
Сотрудники Tesla: более 90 процентов электрокаров выпускается с дефектами
21 апреля 2017
Tesla отзовет свыше 50 тысяч электрокаров из-за дефекта «ручника»